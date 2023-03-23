Март, 23 в 6:44

Российское командование направило в Мелитополь Запорожской области срочников из одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии.

Об этом сообщили 23 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, только с 1 по 10 марта в этой воинской части подписали контракт, чтобы в дальнейшем участвовать в боевых действиях на территории Украины, более 50 российских срочников.

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Их перебросили в Мелитополь, отмечают в Генштабе ВСУ, без должной боевой подготовки.

Активная работа с срочниками в этой воинской части продолжается.

Таким образом россияне стремятся восполнить потери живой силы в войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны