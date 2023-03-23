Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ перебросила в Мелитополь срочников из Южной Осетии – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ перебросила в Мелитополь срочников из Южной Осетии – Генштаб ВСУ

Российское командование направило в Мелитополь Запорожской области срочников из одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии.

Об этом сообщили 23 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, только с 1 по 10 марта в этой воинской части подписали контракт, чтобы в дальнейшем участвовать в боевых действиях на территории Украины, более 50 российских срочников.

Сейчас смотрят

Их перебросили в Мелитополь, отмечают в Генштабе ВСУ, без должной боевой подготовки.

Активная работа с срочниками в этой воинской части продолжается.

Таким образом россияне стремятся восполнить потери живой силы в войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка