В Умань съехались хасиды: полиция в городе работает в усиленном режиме

Март, 23 в 15:17

В город Умань Черкасской области с 22 марта приезжают паломники со всего мира, чтобы отпраздновать день рождения Раби Нахмана.

В полиции области сообщили, что готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности на территории проведения религиозных мероприятий.

С сегодняшнего дня в Умани работает сводный отряд, сформированный из работников различных служб, в частности: полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские Уманского районного управления полиции.

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— Среди основных задач правоохранителей — недопущение уголовных и административных правонарушений, обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на гостей города распространяются все ограничения, связанные с военным положением, которые действуют на территории Украины. Среди которых: проверка документов на блокпостах и комендантский час, который действует в период с 5 до 23 часов.

Сообщается, что правоохранители несут службу круглосуточно и в усиленном варианте. На территории пребывания паломников действуют пешие патрули.

В 2023-м исполняется 251 год со дня рождения цадика Нахмана. К могиле духовного наставника в этом году приехали более тысячи паломников, рассказала в комментарии Суспильному директор одного из благотворительных фондов хасидской общины Ирина Рыбницкая.