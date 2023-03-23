В Умань з’їхалися хасиди: поліція в місті працює у посиленому режимі

Березень, 23 в 15:17

До міста Умань на Черкащині з 22 березня приїздять паломники з усього світу, щоб відсвяткувати день народження Рабі Нахмана.

У поліції області повідомили, що готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів.

Від сьогодні в Умані працює зведений загін сформований із працівників різних служб, зокрема: поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції.

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— Серед основних завдань правоохоронців – недопущення кримінальних та адміністративних правопорушень, забезпечення публічного порядку у місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів, – йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що на гостей міста поширюються всі обмеження пов’язанні з воєнним станом, які діють на території Україн. Серед яких, перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє в період з 5 до 23 години.

Повідомляється, що правоохоронці несуть службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі.

У 2023-му виповнюється 251 рік з дня народження цадика Нахмана. До могили духовного наставника цьогоріч приїхали понад тисячу паломників, розповідала в коментарі Суспільному директорка одного з благодійних фондів хасидської громади Ірина Рибницька.