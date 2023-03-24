Гауляйтер Аксенов создал в Крыму собственную ЧВК, которой руководит соратник Пригожина
На территории временно оккупированного Крыма назначенный Москвой марионеточный “глава” полуострова Сергей Аксенов создал так называемую ЧВК Конвой.
Об этом стало известно из расследования издания Важные истории.
Руководит этой организацией Константин Пикалов с позывным Мазай, который является правой рукой основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а также куратором Вагнера в Африке.
Бывший участник этой группы рассказал журналистам издания, что Конвой — это своеобразный боевой армейский резерв (БАРС), его участники заключают два контракта — с Конвоем и министерством обороны РФ. Такие контракты позволяют получить “гарантированные выплаты” в случае ранения или смерти.
Собеседник Важных историй сказал, что получал якобы около 200 тыс. руб. в месяц, а командиры — 300 тыс. руб. Он также рассказал, что тем, кто отслужил год в подразделении, обещали землю “в Крыму или Абхазии”.
На момент, когда ЧВК начинала формироваться и туда устроился собеседник Важных историй, в составе подразделения было около 300 человек.
Издание отмечает, что позиции Конвоя сейчас расположены в соседней с Крымом Херсонской области.
— Это ЧВК Аксенова, но все командование — бывшие сотрудники ЧВК Вагнер. Все — давно знакомые друг другу люди, — заявил бывший наемник Конвоя.
Издание отмечает, что тогда, как у Пригожина в последнее время пока не лучшие отношения с администрацией Путина, он имеет поддержку Аксенова, который открыто занял его сторону в конфликте с Минобороны России.
Источник: Важные истории