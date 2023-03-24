Гауляйтер Аксенов создал в Крыму собственную ЧВК, которой руководит соратник Пригожина

Март, 24 в 20:43

На территории временно оккупированного Крыма назначенный Москвой марионеточный “глава” полуострова Сергей Аксенов создал так называемую ЧВК Конвой.

Об этом стало известно из расследования издания Важные истории.

Руководит этой организацией Константин Пикалов с позывным Мазай, который является правой рукой основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а также куратором Вагнера в Африке.

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Бывший участник этой группы рассказал журналистам издания, что Конвой — это своеобразный боевой армейский резерв (БАРС), его участники заключают два контракта — с Конвоем и министерством обороны РФ. Такие контракты позволяют получить “гарантированные выплаты” в случае ранения или смерти.

Собеседник Важных историй сказал, что получал якобы около 200 тыс. руб. в месяц, а командиры — 300 тыс. руб. Он также рассказал, что тем, кто отслужил год в подразделении, обещали землю “в Крыму или Абхазии”.

На момент, когда ЧВК начинала формироваться и туда устроился собеседник Важных историй, в составе подразделения было около 300 человек.

Издание отмечает, что позиции Конвоя сейчас расположены в соседней с Крымом Херсонской области.

— Это ЧВК Аксенова, но все командование — бывшие сотрудники ЧВК Вагнер. Все — давно знакомые друг другу люди, — заявил бывший наемник Конвоя.

Издание отмечает, что тогда, как у Пригожина в последнее время пока не лучшие отношения с администрацией Путина, он имеет поддержку Аксенова, который открыто занял его сторону в конфликте с Минобороны России.

Источник: Важные истории