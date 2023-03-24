Гауляйтер Аксьонов створив у Криму власну ПВК, якою керує поплічник Пригожина

Березень, 24 в 20:43

На території тимчасово окупованого Криму призначений Москвою маріонетковий “очільник” півострова Сергій Аксьонов створив так звану ПВК Конвой.

Про це стало відомо з розслідування видання Важные истории.

Керує цією організацією Костянтин Пікалов із позивний Мазай, який є правою рукою засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, а також куратором Вагнера в Африці.

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Колишній учасник цієї групи розповів журналістам видання, що Конвой – це своєрідний бойовий армійський резерв (БАРС), його учасники укладають два контракти – з Конвоєм та Міністерством оборони РФ. Такі контракти дозволяють отримати “гарантовані виплати” у разі поранення чи смерті.

Співрозмовник Важных историй сказав, що отримував нібито близько 200 тис. руб. на місяць, а командири – 300 тис. руб. Він також розповів, що тим, хто відслужив рік у підрозділі, обіцяли землю “в Криму або Абхазії”.

На момент, коли ПВК починала формуватися і туди влаштувався співрозмовник Важных историй, у складі підрозділу було близько 300 осіб.

Видання зауважує, що позицію Конвою наразі розташовані у сусідній із Кримом Херсонській області.

– Це ПВК Аксьонова, але все командування – колишні співробітники ПВК Вагнер. Усі – давно знайомі один одному люди, – заявив колишній найманець Конвою.

Видання зауважує, що тоді, як у Пригожина останнім часом наразі не найкращі стосунки з адміністрацією Путіна, він має підтримку Аксьонова, який відкрито зайняв його бік у конфлікті з Міноборони Росії.

Джерело: Важные истории