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Факты / Україна

Наши воины за сутки отбили почти 60 атак врага на пяти направлениях — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины отбили как минимум 59 атак врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне сосредоточили основные усилия на наступлениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Именно здесь наши защитники отбили вражеские атаки.

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Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 50 авиационных и 11 ракетных ударов; 75 раз били из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие мирные люди.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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