Март, 25 в 6:34

За прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины отбили как минимум 59 атак врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне сосредоточили основные усилия на наступлениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Именно здесь наши защитники отбили вражеские атаки.

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Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 50 авиационных и 11 ракетных ударов; 75 раз били из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие мирные люди.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.