Березень, 25 в 6:34

Впродовж минулої доби воїни Збройних сил України відбили щонайменше 59 атак ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни зосередили основні зусилля на наступах на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Саме тут наші захисники відбили ворожі атаки.

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Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Минулої доби окупанти завдали 50 авіаційних та 11 ракетних ударів; 75 разів гатили з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі мирні люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 395-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.