Ядерное оружие России в Беларуси и атаки удары РФ по Краматорску: что происходит на 396-й день войны (онлайн)
Россия ракетами ударила по центру и окрестностям Краматорска.
Пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что массированные атаки России по 50-80 ракет уходят в прошлое.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит в Беларуси ядерное оружие.
Пекин пока не предоставлял России летального оружия для войны против Украины, заявил президент США Джо Байден.
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