23:56 -

Из Германии планируется выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Об этом сообщает Focus.

Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.