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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Ядерное оружие России в Беларуси и атаки удары РФ по Краматорску: что происходит на 396-й день войны (онлайн)

Ядерное оружие России в Беларуси и атаки удары РФ по Краматорску: что происходит на 396-й день войны (онлайн)

Россия ракетами ударила по центру и окрестностям Краматорска.

Пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что массированные атаки России по 50-80 ракет уходят в прошлое.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит в Беларуси ядерное оружие.

Пекин пока не предоставлял России летального оружия для войны против Украины, заявил президент США Джо Байден.

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23:56 - 25 марта

Из Германии планируется выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Об этом сообщает Focus.

Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.

– Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров, – говорится в материале.

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