Березень, 26 в 13:08

26 березня російські війська продовжують обстрілювати Авдіївку Донецької області.

Окупанти завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках міста, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За попередньою інформацією, минулося без жертв.

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Залишились руїни: РФ завдала авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці / 4 фотографии

За словами очільника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, інтенсивні обстріли Авдіївки почалися ще вночі.

Загарбники гатять з артилерії та Градів, зокрема касетними боєприпасами.

Снаряди влучили по території чотирьох вулиць та Авдіївському коксохімічному заводу.

У селищі Гостре Курахівської громади пошкоджено дві двоповерхівки.

У Кураховому – приватний будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак, Павло Кириленко

Фото: Андрій Єрмак