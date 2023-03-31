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Факты / Україна

65 украинских военных завершили обучение на ПВО Patriot в США – Пентагон

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Навчання ЗСУ на Patriot
Фото: Минобороны

На базе Форт Силли в штате Оклахома завершила обучение на системах ПВО Patriot группа из 65 украинских солдат. Она отправилась в Европу для взаимодействия с товарищами, которые проходят обучение в Европе.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

– На этой неделе 65 украинских военнослужащих Сил противовоздушной обороны завершили обучение на системах Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и вернулись в Европу. Они интегрируются с другими украинскими противовоздушными войсками, а также с системами ПВО Patriot, предоставленными США, Германией и Нидерландами, – заявил он.

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Кроме того, по словам Райдера, “в конце этого месяца” ожидается завершение обучения группы из более чем 4000 украинских солдат в составе двух бригад, одна из которых оснащена БМП Bradley, а другая – ББМ Stryker, после чего они вернутся в Украину.

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— Сейчас в Германии на полигонах Графин-Бир и Хохенфельс продолжаются дополнительные тренировки по общевойсковой подготовке, — добавил представитель Пентагона.

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