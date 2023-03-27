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Украинские военные завершили учения на танках Challenger 2 в Великобритании

Бедрак Виктория, редактор ленты
Тренування на Challenger

Украинские экипажи возвращаются в Украину после завершения учений на танках Challenger 2 в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Военные прошли подготовку, которая включала инструкции по командованию, вождению и совместной работе экипажа на танках Challenger 2, а также эффективного определения и поражения целей.

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— Было честью провести этот тренинг для наших украинских партнеров. Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут эффективно использовать танки Challenger 2 в будущих боях, защищая свою родину, — сказал лейтенант Джон Стоун, который руководил учениями.

Украинцы отправились в Великобританию вскоре после того, как в январе Великобритания объявила о передаче Украине 14 танков Challenger 2.

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Фото: Минобороны Великобритании

Источник: The Guardian
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