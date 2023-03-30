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Факты / Україна

Кабмин запускает реформу политики в отношении ветеранов: названы 8 приоритетов

Илья Нежигай, редактор ленты
Кабмин запускает реформу политики в отношении ветеранов: названы 8 приоритетов
Фото: Правительственный портал

Кабмин определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Как общество, как нация, как государство мы всегда будем в долгу перед героями, которые защищают свободу и независимость Украины. Работаем над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов российско-украинской войны, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что уже сейчас начинается утверждение ряда стратегий, документов и программ, которые предусматривают новый подход в сфере ветеранской политики.

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По словам премьера, можно выделить восемь основных задач.

Адаптация военнослужащих к гражданской жизни

Шмыгаль сообщил, что указанная стратегия уже наработана и предусматривает переход от военной службы к гражданской жизни в максимально комфортных условиях.

Медицинские услуги и психологическая поддержка

Что касается медуслуг и справок, то глава правительства говорит, что для бывших военных не должно быть “очередей, непонятных справок и беготни между кабинетами”.

Кабмин сейчас разрабатывает прохождение медицинских комиссий в максимально комфортных условиях.

Кроме того, он уверен, что справки должны ходить за ветераном, а не наоборот.

Для этого, в частности:

  • сократят сроки по расследованию обстоятельств ранения;
  • количество штатных и гарнизонных ВВК будет существенно увеличено;
  • состоится цифровизация всех необходимых согласований.

— Пилотные проекты уже запустили, и в этом году обновленные подходы должны начать работу по всей стране, — сказал Шмыгаль.

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Экономические возможности для ветеранов

Первым шагом в этом пункте будет расширение программы Ветеранский бизнес, который будет предоставлять гранты для ветеранов и членов их семей, чтобы запустить собственное дело в любой сфере.

— Сегодня правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов єРобота, которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса, — сообщил Шмыгаль.

Программа предусматривает:

  • Первое направление. 250 тыс. грн гранта может получить на собственный бизнес ветеран при условии создания в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.
  • Второе направление. 500 тыс. грн гранта может получить член семьи с документом УБД при условии создания в новом бизнесе не менее двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30. То есть 70% вносит государство, 30% должны составлять собственные средства нового предпринимателя.
  • Третье направление. 1 млн грантовых грн можно будет получить участнику боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее трех лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта — это создать от 4 рабочих места, из которых не менее двух предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью вследствие войны. Здесь так же как и во второй программе, софинансирование будет 70 на 30.

Шмыгаль отметил, что все заявки на гранты можно будет подать через Дію.

Глава правительства говорит, что благодаря программе єРобота в Украине уже создано более 3,5 тыс. новых бизнесов.

Кроме того, в экономическом блоке предусмотрены переквалификация и обучение для участников боевых действий.

Услуги для ветеранов

По словам Шмыгаля, к этому будет относиться развитие цифрового проекта еВетеран и услуги для ветеранов в ЦПАУ.

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Жилье для ветеранов

Правительство планирует внедрить льготное ипотечное кредитование для украинских военных, чтобы создать возможности, чтобы каждый ветеран мог получить собственное жилье.

Институт помощника ветерана

Деятельность указанных помощников, говорит премьер-министр, будет предусматривать принцип индивидуального подхода, который заключается в выявлении и решении проблем каждого отдельного военного.

По словам Шмыгаля, это будет помощь по всем вопросам, в частности:

  • получения медицинской помощи;
  • реабилитации;
  • консультации по получению документов или льгот;
  • получение образовательных услуг;
  • помощь в трудоустройстве;
  • взаимодействие с различными службами для быстрого и комфортного решения всех вопросов или проблем.

Сервисные офисы по делам ветеранов

Задачей указанных офисов станет координация работы, а также взаимодействие с местными властями для поддержки ветеранов, обобщение потребностей, реализация государственной политики в сферах социальной и правовой защиты ветеранов войны и членов их семей.

Офисы будут созданы на территории всей Украины, а их деятельность будут привлекать общины и международных партнеров, чтобы повысить эффективность работы и надлежащее финансирование.

Чествование подвига ветеранов

Правительство также утвердило план мероприятий по определению подвига ветеранов российско-украинской войны, который будет распланирован на три последующих года.

— Украинское общество никогда не забудет о цене, которую наши воины платят в этой войне. Миссия правительства — создать для наших ветеранов комфортные сервисы и возможности, — добавил Шмыгаль.

Ранее руководитель развития электронных услуг в Минцифре рассказал, как изменилась Дія за год полномасштабной войны и как будут созданы сервисы для украинских ветеранов.

Источник: Кабмин
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