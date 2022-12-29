Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Ветераны с инвалидностью будут получать 4 тыс. грн дополнительных выплат – Лапутина

Юлия Соколова, редактор ленты
юлія лапутіна
Фото: УНИАН

В Украине ветеранам с инвалидностью в результате войны предоставят дополнительные ежемесячные выплаты в размере 4 тыс. грн. Средства они будут получать в течение четырех месяцев.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Украина запускает эти выплаты вместе с Красным Крестом, уже подписан соответствующий меморандум. Речь идет о дополнительных средствах для ветеранов с инвалидностью 1-2 группы.

Сейчас смотрят

– Мы хотим в условиях войны помочь именно тем ветеранам, которые в этом нуждаются. Это лица с инвалидностью в результате войны 1-2 группы, – отметила Лапутина.

Она уточнила, что такие ветераны в течение четырех месяцев смогут получать ежемесячно по 4 тыс. грн.

Недавно в Минобороны Украины сообщали, что все украинские военнослужащие, освобожденные из российского плена, получат денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 100 тыс. грн. в месяц.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщали о повышении на 37% выплат украинским военным в декабре 2022 года. Это удалось сделать благодаря ряду дополнительных начислений.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка