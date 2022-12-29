Ветераны с инвалидностью будут получать 4 тыс. грн дополнительных выплат – Лапутина
В Украине ветеранам с инвалидностью в результате войны предоставят дополнительные ежемесячные выплаты в размере 4 тыс. грн. Средства они будут получать в течение четырех месяцев.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Украина запускает эти выплаты вместе с Красным Крестом, уже подписан соответствующий меморандум. Речь идет о дополнительных средствах для ветеранов с инвалидностью 1-2 группы.
– Мы хотим в условиях войны помочь именно тем ветеранам, которые в этом нуждаются. Это лица с инвалидностью в результате войны 1-2 группы, – отметила Лапутина.
Она уточнила, что такие ветераны в течение четырех месяцев смогут получать ежемесячно по 4 тыс. грн.
Недавно в Минобороны Украины сообщали, что все украинские военнослужащие, освобожденные из российского плена, получат денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 100 тыс. грн. в месяц.
Кроме того, в оборонном ведомстве сообщали о повышении на 37% выплат украинским военным в декабре 2022 года. Это удалось сделать благодаря ряду дополнительных начислений.