Березень, 30 в 20:15

Кабмін визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Як суспільство, як нація, як держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни, – наголосив Шмигаль.

Очільник уряду додав, що вже зараз починається затвердження низки стратегій, документів та програм, які передбачають новий підхід у сфері ветеранської політики.

Зараз дивляться

За словами прем’єра, можна виділити вісім основних завдань.

Адаптація військовослужбовців до цивільного життя

Шмигаль повідомив, що зазначена стратегія вже напрацьована та передбачає перехід від військової служби до цивільного життя в максимально комфортних умовах.

Медичні послуги та психологічна підтримка

Щодо медпослуг та довідок, то глава уряду каже, що для колишніх військових не має бути “черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами”.

Кабмін наразі розробляє проходження медичних комісій в максимально комфортних умовах.

Крім того, він впевнений, що довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки.

Задля цього, зокрема:

скоротять терміни з розслідування обставин поранення;

кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде суттєво збільшено;

відбудеться цифровізація всіх необхідних погоджень.

– Пілотні проекти вже запустили, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні, – сказав Шмигаль.

Економічні можливості для ветеранів

Першим кроком в цьому пункті буде розширення програми Ветеранський бізнес, який надаватиме гранти для ветеранів та членів їхніх родин, щоб запустити власну справу в будь-якій сфері.

– Сьогодні уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів єРобота, яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу, – повідомив Шмигаль.

Програма передбачає:

Перший напрямок. 250 тис. грн гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.

250 тис. грн гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок. 500 тис. грн гранту може отримати член родини з документом УБД за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

500 тис. грн гранту може отримати член родини з документом УБД за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок. 1 млн грантових грн можна буде отримати учаснику бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж три роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова для цього гранту – це створити від 4 робочих місця, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30.

Шмигаль зауважив, що усі заявки на гранти можна буде подати через Дію.

Очільник уряду каже, що завдяки програмі єРобота в Україні вже створено понад 3,5 тис. нових бізнесів.

Крім того, в економічному блоці передбачені перекваліфікація та навчання для учасників бойових дій.

Послуги для ветеранів

За словами Шмигаля, до цього буде відноситись розвиток цифрового проєкту єВетеран та послуги для ветеранів у ЦНАП.

Житло для ветеранів

Уряд планує впровадити пільгове іпотечне кредитування для українських військових, щоб створити можливості, аби кожен ветеран міг отримати власну оселю.

Інститут помічника ветерана

Діяльність зазначених помічників, каже прем’єр-міністр, передбачатиме принцип індивідуального підходу, який полягає у виявленні та розв’язанні проблем кожного окремого військового.

За словами Шмигаля, це буде допомога з усіх питань, зокрема:

отримання медичної допомоги;

реабілітації;

консультації щодо отримання документів чи пільг;

отримання освітніх послуг;

допомога у працевлаштуванні;

взаємодія з різними службами для швидкого та комфортного розв’язання всіх питань чи проблем.

Сервісні офіси у справах ветеранів

Завданням зазначених офісів стане координація роботи, а також взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Офіси будуть створені на території всієї України, а їх діяльність долучатимуть громади та міжнародних партнерів, щоб підвищити ефективність роботи та належне фінансування.

Вшанування подвигу ветеранів

Уряд також затвердив план заходів щодо визначення подвигу ветеранів російсько-української війни, який буде розпланований на три наступні роки.

– Українське суспільство ніколи не забуде про ціну, яку наші воїни платять у цій війні. Місія уряду – створити для наших ветеранів комфортні сервіси та можливості, – додав Шмигаль.

Раніше керівник розвитку електронних послуг у Мінцифрі розповів, як змінилася Дія за рік повномасштабної війни та як будуть створені сервіси для українських ветеранів.