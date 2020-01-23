Льготный проезд: ветераны получат льготную карточку

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что увеличение штрафов за отказ в льготном проезде ветеранов не решило проблему.

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По ее словам, способствовать этому может внедрение реестра и онлайн-системы получения услуг ветеранами.

Министр отметила, что в Житомире уже работает электронная система считывания карт в общественном транспорте. В этом же городе планируют протестировать ветеранскую карточку.

Когда сформируется реестр, обновится информация обо всех ветеранах и каждый получит электронную карточку. Она будет одновременно удостоверением участника боевых действий и карточкой для пользования льготами.

Ранее Факты ICTV писали, что Министерство ветеранов разделят на два ведомства.

Фото: Оксана Коляда