Новая Почта запустила адресную отправку посылок в Польше: как это работает
Логистическая компания Новая Почта сообщила о запуске услуги адресного забора в Польше. Теперь клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.
Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что услуга действует по всей территории Польши даже в тех городах, где нет отделений Nova Post. Стоимость вызова курьера – 43 грн (5 PLN), которые оплачиваются дополнительно к услуге доставки.
Чтобы заказать адресный забор, необходимо:
- Заполнить заявку на сайте.
- Оплатить доставку на сайте.
- Проверить содержимое посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать.
В компании отмечают, что курьер не проверяет содержимое посылки.
– Но если во время проверки таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель, – пояснили в компании.
Фото: Новая почта