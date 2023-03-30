Новая Почта запустила адресную отправку посылок в Польше: как это работает

Март, 30 в 16:38

Логистическая компания Новая Почта сообщила о запуске услуги адресного забора в Польше. Теперь клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что услуга действует по всей территории Польши даже в тех городах, где нет отделений Nova Post. Стоимость вызова курьера – 43 грн (5 PLN), которые оплачиваются дополнительно к услуге доставки.

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Чтобы заказать адресный забор, необходимо:

Заполнить заявку на сайте.

Оплатить доставку на сайте.

Проверить содержимое посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать.

В компании отмечают, что курьер не проверяет содержимое посылки.

– Но если во время проверки таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель, – пояснили в компании.

Фото: Новая почта