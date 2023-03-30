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Факти / Україна

Нова Пошта запустила адресне відправлення посилок у Польщі: як це працює

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Логістична компанія Нова Пошта повідомила про запуск послуги адресного забору у Польщі. Відтепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб надіслати документи або посилки до 30 кг в Україну.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

Зазначається, що послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур’єра – 43 грн (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.

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Щоб замовити адресний забір, потрібно:

  • Заповнити заявку на сайті.
  • Оплатити доставку на сайті.
  • Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати.

У компанії зазначають, що кур’єр не перевіряє вміст відправлення.

– Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник, – пояснили у компанії.

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Після оформлення заявки на сайті із відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур’єра.

Кур’єрська служба працює: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00.

Фото: Нова пошта

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