Нова Пошта запустила адресне відправлення посилок у Польщі: як це працює
Логістична компанія Нова Пошта повідомила про запуск послуги адресного забору у Польщі. Відтепер клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб надіслати документи або посилки до 30 кг в Україну.
Про це розповіли у пресслужбі компанії.
Зазначається, що послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур’єра – 43 грн (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.
Щоб замовити адресний забір, потрібно:
- Заповнити заявку на сайті.
- Оплатити доставку на сайті.
- Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати.
У компанії зазначають, що кур’єр не перевіряє вміст відправлення.
– Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник, – пояснили у компанії.
Після оформлення заявки на сайті із відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур’єра.
Кур’єрська служба працює: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00.
Фото: Нова пошта