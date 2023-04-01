Март, 31 в 23:01

Украина добьется того, чтобы организовать против России специальный трибунал за ее военные преступления на украинской земле.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 31 марта.

Он начал с того, что главное слово сегодня — справедливость.

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— Справедливость — для нашего государства, для всех наших людей, которые потеряли родных, близких, потеряли здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня прошли украинские специальные мероприятия: в Буче — в годовщину освобождения города — и в Киеве.

— Саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice — Объединенные ради справедливости. Все это — чтобы ускорить, сделать энергичнее глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все эти лица обязательно их получат, а Украина это обеспечит: найдет формат и необходимые инструменты.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто вовлечен в переговоры по согласованию формата для трибунала против РФ.

Он отметил, что в Бучанском формате сегодня встретились представители почти 50 стран. Президент добавил, что это только начало.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил лидеров Словении, Словакии, Хорватии и Молдовы, которые сегодня посетили Украину и лично посетили Бучу.

Также президент поблагодарил украинских воинов, которые сражаются за Украину как сегодня, так и с 2014 года.

— Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг — в отношении рашистов, — сказал президент.

Напомним, 31 марта президент Молдовы Майя Санду, а также премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении прибыли в Украину по случаю годовщины освобождения Бучи Киевской области.