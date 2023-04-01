Березень, 31 в 23:01

Україна доб’ється того, щоб організувати проти Росії спеціальний трибунал за її воєнні злочини на українській землі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 31 березня.

Він почав з того, що головне слово сьогодні – справедливість.

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– Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор, терор окупанта, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що сьогодні пройшли українські спеціальні заходи: в Бучі – в річницю звільнення міста – і в Києві.

– Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – Обʼєднані заради справедливості. Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що усі ці особи обов’язково їх отримають, а Україна це забезпечить: знайде формат та необхідні інструменти.

Український лідер подякував усім, хто залучений до переговорів щодо узгодження формату для трибуналу проти РФ.

Він наголосив, що у Бучанському форматі сьогодні зустрілись представники майже 50 країн. Президент додав, що це лише початок.

Володимир Зеленський окремо подякував лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії та Молдови, які сьогодні відвідали Україну та особисто відвідали Бучу.

Також президент подякував українським воїнам, які б’ються за Україну як сьогодні, так і з 2014 року.

– Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів, – сказав президент.

Нагадаємо, 31 березня президент Молдови Мая Санду, а також прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії прибули до України з нагоди річниці визволення Бучі на Київщині.