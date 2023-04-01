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Факты / Україна

Суд назначил митрополиту Павлу домашний арест и запретил общаться с верующими — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Суд назначил митрополиту Павлу домашний арест и запретил общаться с верующими — СМИ
Фото: СБУ

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу бывшего наместника Киево-Печерской лавры от УПЦ МП митрополита Павла (Лебедь).

Решением суда была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток, пишет Hromadske.

Кроме того, на митрополита распространяется запрет на обращение к верующим.

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Перед решением суд объявил перерыв и хотел перенести заседание на 3 апреля, потому что митрополит Павел жаловался на ухудшение состояния здоровья.

Адвокат митрополита заявлял, что ему не предоставили достаточно времени для ознакомления с материалами дела на 115 страниц, что ставит в неравное положение сторону защиты и сторону обвинения, поэтому сторона защиты просила отложить рассмотрение дела до 3 апреля.

Впрочем прокуратура возразила откладывание заседания, поскольку с момента вручения ходатайства прошло более 6 часов, и сторона защиты имела время на ознакомление с материалами.

Впоследствии Суспільне сообщило, что по состоянию на 20:50 Шевченковский суд еще не принял решение об избрании меры пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Суд удалился в совещательную комнату.

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