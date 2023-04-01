Квітень, 01 в 20:37

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури у справі колишнього намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла (Лебідь).

Рішенням суду було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, пише Hromadske.

Крім того, на митрополита поширюється заборона на звернення до вірян.

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Перед рішенням суд оголосив перерву та хотів перенести засідання на 3 квітня, бо митрополит Павло скаржився на погіршений стан здоров’я.

Адвокат митрополита заявляв, що йому не надали достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи на 115 сторінок, що ставить у нерівне становище сторону захисту та сторону обвинувачення, тому сторона захисту просила відкласти розгляд справи до 3 квітня.

Втім прокуратура заперечила відкладання засідання, оскільки з моменту вручення клопотання минуло понад 6 годин, і сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами.

Згодом Суспільне повідомило, що станом на 20:50 Шевченківський суд ще не ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу. Суд пішов у нарадчу кімнату.