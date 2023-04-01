Суд призначив митрополиту Павлу домашній арешт та заборонив спілкуватись з вірянами – ЗМІ
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури у справі колишнього намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла (Лебідь).
Рішенням суду було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, пише Hromadske.
Крім того, на митрополита поширюється заборона на звернення до вірян.
Перед рішенням суд оголосив перерву та хотів перенести засідання на 3 квітня, бо митрополит Павло скаржився на погіршений стан здоров’я.
Адвокат митрополита заявляв, що йому не надали достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи на 115 сторінок, що ставить у нерівне становище сторону захисту та сторону обвинувачення, тому сторона захисту просила відкласти розгляд справи до 3 квітня.
Втім прокуратура заперечила відкладання засідання, оскільки з моменту вручення клопотання минуло понад 6 годин, і сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами.
Згодом Суспільне повідомило, що станом на 20:50 Шевченківський суд ще не ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу. Суд пішов у нарадчу кімнату.