Апрель, 04 в 6:05

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 04.04.2023

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, за прошедшие сутки было отражено 69 атак оккупантов.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлинск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крохмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонительные возможности. Осуществил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Потери РФ в войне на 4 апреля 2023 года:

личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано,

танков — 3627 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2697 (+3) ед,

РСЗО — 528 (+1) ед,

средств ПВО — 280 ед,

самолетов — 306 ед,

вертолетов — 291 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15) ед,

крылатых ракет — 911 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,

специальной техники — 298 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 405-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.