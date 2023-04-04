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В Соединенных Штатах Америки ожидают увидеть начало контрнаступления украинских воинов в течение ближайших недель, а попытки страны-агрессора РФ осуществить собственное наступление на позиции ВСУ не будут иметь никаких успехов.

Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианн Смит во время онлайн-брифинга.