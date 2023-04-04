Приближение контрнаступления и бои на Донбассе: что происходит на 405 сутки войны (онлайн)
Российский диктатор Владимир Путин не готовится к миру: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал многолетнюю программу поддержки Украины.
Украина получила первый транш по новой программе Международного валютного фонда на $2,7 млрд.
В Польше заявили о передаче Украине первых многоцелевых истребителей МиГ-29.
На этой неделе США выделят Украине новый пакет военной помощи — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Вице-канцлер Германии Роберт Габек приехал в Киев с неанонсированным визитом.
Руководитель МАГАТЭ едет в Россию, чтобы обсудить безопасность на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Домой из российского плена вернулось еще 12 украинцев, в частности, двое гражданских и 10 военных, среди них есть тяжелораненые.