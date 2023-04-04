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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Приближение контрнаступления и бои на Донбассе: что происходит на 405 сутки войны (онлайн)

Приближение контрнаступления и бои на Донбассе: что происходит на 405 сутки войны (онлайн)

Российский диктатор Владимир Путин не готовится к миру: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал многолетнюю программу поддержки Украины.

Украина получила первый транш по новой программе Международного валютного фонда на $2,7 млрд.

В Польше заявили о передаче Украине первых многоцелевых истребителей МиГ-29.

На этой неделе США выделят Украине новый пакет военной помощи — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Вице-канцлер Германии Роберт Габек приехал в Киев с неанонсированным визитом.

Руководитель МАГАТЭ едет в Россию, чтобы обсудить безопасность на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Домой из российского плена вернулось еще 12 украинцев, в частности, двое гражданских и 10 военных, среди них есть тяжелораненые.

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00:19 - 04 апреля

В Брянской области России с дрона сбросили взрывчатку на местный военкомат, а также неподалеку от здания Министерства внутренних дел РФ.

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00:09 - 04 апреля

В Соединенных Штатах Америки ожидают увидеть начало контрнаступления украинских воинов в течение ближайших недель, а попытки страны-агрессора РФ осуществить собственное наступление на позиции ВСУ не будут иметь никаких успехов.

Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианн Смит во время онлайн-брифинга.

— Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в течение ближайших недель, — отметила она.

Фото: Генштаб ВСУ

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