Вступление Финляндии в НАТО: как повлияет на войну в Украине и мир в целом

Апрель, 04 в 10:04

4 апреля Финляндия официально станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО). В скором времени Швеция также должна присоединиться к Альянсу. Что означает такое расширение НАТО для войны в Украине и какие последствия это будет иметь в будущем – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Хронология расширения НАТО

В настоящее время в НАТО с Финляндией будет 31 страна-член. Однако с момента основания в 1949 году в Альянсе находилось всего 12 государств:

Бельгия;

Канада;

Дания;

Франция;

Исландия;

Италия;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Португалия;

Великобритания;

США.

Таким образом, НАТО постоянно расширяется, что очень не нравилось тогда еще СССР, а сейчас уже России.

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Первое расширение НАТО после холодной войны произошло с воссоединением Германии 3 октября 1990 года. Чтобы обеспечить одобрение СССР единой Германии, которая осталась в НАТО, было договорено о том, что иностранные войска и ядерное оружие не будут размещаться в бывшей Восточной Германии, и была поднята тема дальнейшего расширения НАТО на Восток.

О расширении НАТО в упоминавшихся соглашениях о воссоединении Германии сентября-октября 1990 года нет ни слова, поэтому официального обязательства не расширяться не было.

В целом, расширение НАТО можно разделить на шесть этапов, где первый — это момент основания. Далее 1952-1982 годы, когда к Альянсу присоединились Греция, Турция, Германия и Испания.

В 1999 году в НАТО вступили Польша, Чехия, Венгрия, а в течение 2004-2009 годов еще девять стран. В 2017-2020 годах присоединилась Северная Македония и Черногория, а в 2023 году – Финляндия.

Заявления Кремля об обещаниях не расширяться

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что НАТО обещало не расширяться на Восток, на что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные лидеры опровергли это. Ни один из официальных документов не содержит обещаний НАТО не принимать в свои ряды новых членов, а такие обещания, если бы они были, противоречили бы уставу НАТО.

Сам Путин на пресс-конференции признал, что эти так называемые обещания НАТО нигде не были прописаны, это были устные заявления. Россия не предоставила доказательств обещаний НАТО не расширяться в восточном направлении.

Причины вступления Финляндии в НАТО

В 2022 году на фоне вторжения России в Украину Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с Россией, и Швеция отказались от политики нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

Кроме того, в декабре 2022 года министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объяснил, что с началом войны в Украине “реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась”.

– С учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного или химического оружия. Это и стало основным фактором решения вступить в Альянс, — сказал Хаависто.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что присоединение Финляндии сделает эту страну, как и Швецию после вступления, защищенной, а НАТО сильнее.

Как повлияет на войну в Украине и будущее

По мнению политического и военного эксперта Александра Мусиенко, вступление Финляндии в НАТО повлияет на войну в Украине, ведь Россия всегда выступала против расширения Альянса. Более того, страна-агрессор даже выдвигала ультиматум, чтобы НАТО забирало свое военное присутствие из стран, где оно находилось, стран Центральной Европы — Чехии, Польши, стран Балтии.

— Поэтому это влияет, и это опять же свидетельствует о том, что Путин очень существенно ошибся в своих расчетах и что его война против Украины приводит к прямо противоположным процессам, чем он хотел. То есть, Россия хотела сворачивания вообще активности НАТО, а получит увеличение военной активности, – говорит эксперт.

Кроме того, уже начались заявления с российской стороны, что они вроде бы отреагируют на вступление Финляндии увеличением военного присутствия России у границ Финляндии, то есть на Севере.

– Что это для нас значит? Это значит, что они, очевидно, вынуждены будут какое-то военное присутствие сохранить там, по меньшей мере, не использовав его против Украины, — говорит Мусиенко.

Третье последствие касается в целом безопасности в Европе, так как возможности Балтийского флота России будут в значительной степени снижены.

— Это произойдет потому, что большинство стран, имеющих выход к Балтийскому морю, уже являются странами НАТО. Когда вступит Швеция, вообще практически все, кроме России, будут членами НАТО, соответственно, Балтийское море уже называют натовским озером. И это действительно тоже важно, ведь это уменьшение способностей российского флота в Балтийском море. Во-вторых, мы видим, что украинские силы заставили Россию уменьшить активность и способность Черноморского флота РФ в Черном море. Поэтому это в общем-то удар по морским возможностям России, — добавляет эксперт.

По его мнению, это вступление должно быть индикатором того, что НАТО расширяется, и в целях обеспечения безопасности Европы в будущем 31-м членом НАТО стала Финляндия, 32 будет Швеция, а 33 должна уже быть Украина.

Что касается усиления ракетных ударов или обстрелов, то эксперт относится к этому скептически, ведь у России нет такого арсенала для ударов.

— Со вступлением Финляндии или нет, если бы у них были возможности наносить регулярные ракетные удары по всей территории Украины, они бы это делали. Вопрос в том, что у них ощущается в некоторой степени дефицит ракет и они производят сейчас около 40-50 ракет в месяц, ну и этого недостаточно для поддержания той интенсивности обстрелов, которая была раньше. Желание эскалации ситуации у них, безусловно, есть, но с возможностями проблемы, если им, конечно, не поможет Иран, или Китай, или Северная Корея, – говорит он.

Кроме того, одним из последствий может быть усиление ядерного шантажа Кремля.

— Это (вступление Финляндии в НАТО, — Ред.) будет использовано в качестве повода для того, чтобы мотивировать, почему Россия должна размещать ядерное оружие в Беларуси, и Путин будет использовать это. Я думаю, что Запад должен продемонстрировать единство и решительность в том, что эти угрозы не имеют такого веса, как бы этого хотелось Путину, — добавляет Мусиенко.

При этом в будущем после войны в Украине вступление Финляндии сыграет немаловажную роль в сдерживании России и Китая в Арктическом регионе.

– Дело в том, что Россия провозгласила, что она претендует на большую часть Арктики и на большую часть того, что там находится на дне. То есть сейчас Арктика выходит на повестку дня геополитическую, потому что идет глобальное потепление и Россия планирует использовать этот морской путь, как альтернативу существующим морским путям перевозки. Там включается Китай, провозгласивший себя проарктическим государством, и конечно, что вступление Финляндии увеличивает мощности и способности НАТО сдерживать Россию в Арктическом регионе на будущее, и не только Россию, а, возможно, и Китай так же, — говорит эксперт.