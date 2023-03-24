Финляндия может передать Украине истребители Hornet не раньше 2026 года

Март, 24 в 19:31

Финляндия может не передать Украине истребители F/A-18 Hornet до 2026 года.

Об этом заявил директор финской оборонной компании Patria Эси Рауталинко.

Финляндия получит первые истребители F-35, заказанные на замену F/A-18 Hornet, не ранее 2026 года, а последняя заказанная партия прибудет только к 2030 году.

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По его словам, до этого времени самолеты Hornet должны находиться в составе ВВС Финляндии. Кроме того, Рауталинко считает, что передача этих истребителей Украине потребует обновления и проведения обучения для экипажей.

— Какова стоимость возврата их к активному использованию в другой стране? Там должны быть установлены новые системы и сделан ремонт. Насколько это будет эффективно? – задал вопрос директор финской оборонной компании.

Напомним, что 23 марта Украина направила Финляндии официальный запрос по истребителям F/A-18 Hornet.

Источник: Yle