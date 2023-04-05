Украина способна перейти на следующую фазу боевых действий в Бахмуте — Пентагон
Военное руководство США понимает стратегию Украины в Бахмуте и уверено, что ВСУ способны перейти на следующую фазу боевых действий.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.
Он добавил, что Пентагон поддерживает тесный контакт с украинским военным командованием, ВСУ и политическим руководством Украины относительно ситуации в Бахмуте и осознает стратегию, которой решили придерживаться украинцы.
– Мы совершенно точно наблюдаем опустошительные потери в живой силе, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены в мясорубку, а российские войска зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны, – сказал представитель Пентагона.
В то же время, по его мнению, у украинских войск есть силы и средства для перехода к новой фазе боевых действий.
– И потому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины. И мы абсолютно уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются. И поскольку мы помогаем им выставить недавно обученные войска, у них действительно есть возможности, чтобы быть в состоянии перейти в следующую фазу на поле боя, – заявил представитель Министерства обороны США.