Бахмут остается основным направлением ударов РФ — Череватый о ситуации в городе

Апрель, 04 в 13:59

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска продолжают атаковать Бахмут в Донецкой области. Он также подтвердил, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин установил флаг на давно разрушенном в ходе боев здании города.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас опасно. Там, видите, взрываются рестораны… И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожено, — сказал он.

По словам Череватого, Бахмут остается основным направлением ударов РФ.

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Только за минувшие сутки состоялось 32 атаки врага и 26 боестолкновений как в самом Бахмуте, так и в окрестностях.

Всего оккупанты 238 раз обстреливали позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии.

В ходе боев был убит 91 оккупант, еще 119 получили ранения. Кроме того, Силы обороны подбили российский танк, РСЗО Град и уничтожили три склада боеприпасов.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении оккупационные войска ослабевают, а потому пытаются прикрыть неудачи фейками о якобы взятии Бахмута.

Источник: телемарафон