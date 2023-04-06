Почти 5 тыс. на $16 млрд: Forbes подсчитал, сколько ракет выпустила РФ по Украине

Апрель, 06 в 9:46

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала для ударов по Украине около 2 475 ракет большой дальности общей стоимостью $12,5 млрд и около 2 300 ракет малой дальности на $3,5 млрд.

Такие подсчеты приводит издание Forbes Ukraine на основе анализа отчетов Минобороны и Воздушных сил ВСУ по ракетным обстрелам.

Журналисты называют ракетные удары по Украине одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории, сравнив их с бомбардировкой Ирака в 2003 году, когда США использовали ракет примерно на $1 млрд. Почти столько они использовали на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время операции Буря в пустыне.

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Согласно подсчетам, РФ в целом использовала для бомбардировки Украины около 4 750 ракет различной дальности.

— Из-за дефицита Калибров и Х-555/Х-101 Москва вынуждена использовать дорогие Х-47 Кинжалы, неточные Х-22 и значительно уменьшить интенсивность обстрелов, — пишет издание.

Сейчас страна-агрессор использовала почти все ракеты Калибр (осталось 56) и Х555/101 (28 штук), именно в этом, вероятно, причина применения более дорогих Кинжалов, хотя их также осталось не более 50 единиц.

В то же время у РФ остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300, которые бьют на расстояние до 200 км.

Восстановление ракетных запасов сейчас проблематично, поскольку РФ способна производить лишь около 50 дальнобойных ракет в месяц, поэтому, по мнению журналистов, летом она уменьшит их использование, чтобы создать запас на следующую зиму, или же изменит тактику обстрелов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 407-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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