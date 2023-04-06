Зеленский в Варшаве и оборонная помощь Украине от Чехии и Польши: 407-е сутки войны (онлайн)
Украина и Польша согласовали важный оборонный пакет, сообщил президент Владимир Зеленский;
Украина получит военную помощь от Чехии на $29 млн, заявила министр обороны Чехии;
В боях за Бахмут погиб диджей Apache;
В Генштабе сообщили, что враг пытается взять под полный контроль Бахмут. ВСУ смогли сбить вертолет РФ Ка-52;
На Киевщине разоблачили 15 компаний, которые работали на предателя Сивковича и ФСБ;
Болгария определила агрессию России как непосредственную угрозу глобальному миру.
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