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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Зеленский в Варшаве и оборонная помощь Украине от Чехии и Польши: 407-е сутки войны (онлайн)

Зеленский в Варшаве и оборонная помощь Украине от Чехии и Польши: 407-е сутки войны (онлайн)

Украина и Польша согласовали важный оборонный пакет, сообщил президент Владимир Зеленский;

Украина получит военную помощь от Чехии на $29 млн, заявила министр обороны Чехии;

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00:37 - 06 апреля

Чехия намерена предоставить Украине военную помощь на почти $25-29 млн (около 600-700 млн чешских крон).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Черночова во время брифинга для журналистов после встречи с чешским президентом Петром Павлом.

Отмечается, что в пакет помощи войдет “так называемое ненужное имущество с армейских складов”.

Яна Черночова представила Петру Павлу указанный список, а также передала ему список помощи, которую Чехия уже отправила Украине ранее.

— Помощь, которая планируется с нашей стороны вместе с начальником Генерального штаба, составляет около 600-700 млн крон. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые еще находятся на наших складах, так называемые ненужные, и которые армия действительно может отправить в Украину, не подвергая опасности собственную обороноспособность, — сказала Черночова.

Она подчеркнула, что в чешском оборонном ведомстве следят за тем, чтобы материал, который отправляют в Украину, можно было чем-то заменить.

ИсточникCeske noviny

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