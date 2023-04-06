Майже 5 тис. на $16 млрд: Forbes підрахував, скільки ракет випустила РФ по Україні

Квітень, 06 в 9:46

З початку повномасштабного вторгнення Росія використала для ударів по Україні близько 2 475 ракет великої дальності загальною вартістю $12,5 млрд та близько 2 300 ракет малої дальності на $3,5 млрд.

Такі підрахунки приводить видання Forbes Ukraine на основі аналізу звітів Міноборони та Повітряних сил ЗСУ щодо ракетних обстрілів.

Журналісти називають ракетні удари по України однією з найдорожчих ракетних кампаній у сучасній історії, порівнявши їх із бомбардуванням Іраку 2003 року, коли США використали ракет приблизно на $1 млрд. Майже стільки вони використали на ракетний удар по Іраку в 1991 році під час операції Буря в пустелі.

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Згідно з підрахунками, РФ загалом використала для бомбардування України близько 4 750 ракет різної дальності.

– Через дефіцит Калібрів і Х-555/Х-101 Москва змушена використовувати дорогі Х-47 Кинджали, неточні Х-22 та значно зменшити інтенсивність обстрілів, – пише видання.

Наразі країна-агресор використала майже всі ракети Калібр (лишилося 56) і Х555/101 (28 штук), саме в тому, ймовірно, причина застосування більш дорогих Кинджалів, хоча їх також лишилося не більше 50 одиниць.

Водночас у РФ залишаються тисячі ракет малої дальності типу С-300, які бʼють на відстань до 200 км.

Відновлення ракетних запасів наразі проблематичне, оскільки РФ здатна виготовляти лише близько 50 далекобійних ракет на місяць, тому, на думку журналістів, влітку вона зменшить їх використання, щоб створити запас на наступну зиму, або ж змінить тактику обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу.

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