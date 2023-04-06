Оснащены 30-мм пушкой Bushmaster II: что известно о польских БТР Rosomak

Апрель, 06 в 11:37

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. Эта покупка будет оплачена за деньги Евросоюза и Соединенных Штатов.

5 апреля, во время официального визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, польская и украинская стороны подписали документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, ПЗРК Piorun, самолетов МиГ и тому подобное.

Что известно о БТР Rosomak?

Rosomak является лицензионным вариантом финской колесной бронемашины Patria AMV, которая производится в Польше как в версии БМП, так и БТР.

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Бронетранспортером управляет экипаж из трех человек, а десантное отделение в кормовой части машины рассчитано на восемь бойцов. Десантники покидают БТР через кормовые двери или верхние люки.

Бронирование корпуса бронетранспортера защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 — по бокам. Машина разгоняется до скорости 100 км/ч и может преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч.

Характеристики Rosomak:

Боевая масса — 22 т;

— 22 т; Экипаж — 3 человека;

— 3 человека; Максимальная скорость — 100 км/ч по шоссе;

— 100 км/ч по шоссе; Запас хода — 590 км по шоссе;

— 590 км по шоссе; Вооружение — 1×30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II; 1×12.7-мм пулемет WKM-B; 1×7.62-мм UKM-2000C;

— 1×30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II; 1×12.7-мм пулемет WKM-B; 1×7.62-мм UKM-2000C; Преодоление препятствий — плавает.

На базе БТР Rosomak разработано несколько вариантов различного назначения, которые поступают на вооружение польского войска. Этот тип бронетранспортера участвовал в войне в Афганистане. Находится на вооружении в Польше и ОАЭ.