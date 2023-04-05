Украина и Польша согласовали важный оборонный пакет — Зеленский

Апрель, 05 в 19:43

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании с Польшей нового оборонного пакета.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

— Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на Востоке, там, где горячо, на Юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы, — сказал президент.

По словам Зеленского, речь идет не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в том числе и в формате закупок, что усиливает оборонный потенциал как Украины, так и Польши.

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— Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся, — сказал президент.

Также лидеры двух государств подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Напомним, что 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

В канцелярии польского президента сообщили, что Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.