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Факты / Україна

Ситуацию мониторят 24/7: Маляр рассказала, что стоит за словами “в Бахмуте продолжаются бои”

Валентина Чорна, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: АрміяInform

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что стоит за словами “в Бахмуте продолжаются бои” и как принимаются оперативные решения.

Она отметила, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей.

А решение военное командование принимает на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.

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— Оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7. Штабы непрерывно анализируют действия врага и динамику изменения ситуации по многим критериям. На основе полученных данных штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия россиян, — отметила Маляр.

Оперативную информацию и готовую аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск Хортица, в зоне ответственности которого сейчас находится и Бахмутское направление.

Командование, основываясь на анализе изменения ситуации, прогнозов действий противника и оценки возможностей украинских сил принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

— То есть, когда вы слышите в сводках слова “ситуация под контролем” — так и есть, — добавила Маляр.

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Фото: Анна Маляр

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