Апрель, 06 в 12:57

Ни один информационный вброс российской пропаганды по поводу ситуации вокруг Бахмута (Донецкая область) не соответствует действительности. Это свидетельствует об отсутствии утечки информации о планах украинского военного командования.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Когда мониторю информационные вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно – утечки информации у нас нет, — подчеркнула она.

Маляр уточнила, что ни разу враг не распространял информацию, соответствующую действительности.

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Как известно, российские оккупационные войска, несмотря на огромные потери, не оставляют попыток захватить Бахмут. По данным Восточной группировки войск ВСУ, в городе происходит позиционная война, и ситуация постоянно меняется. Половину Бахмута контролируют украинские военные, а другую половину – российские захватчики. В городе продолжаются уличные бои.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что ситуация в Бахмуте очень сложная, но оккупанты не контролируют город. Глава государства заверил, что если возникнет опасность окружения и потери личного состава ВСУ, “будут соответствующие правильные решения”.

Между тем, в Пентагоне заявили, что понимают стратегию Украины в Бахмуте. В американском Минобороны выразили уверенность, что ВСУ способны перейти к следующей фазе боевых действий.

Источник: Telegram Анны Маляр