Квітень, 06 в 13:41

СБУ зібрала докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.

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– Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – “patriarchia.ru” та “pravoslavie.ru”, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян, – йдеться у повідомленні.

Виправдовував агресію РФ проти України. Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру / 2 фотографии

Окрім того, на сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до “об’єднання” релігійних громад у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше Служба безпеки України викрила колишнього настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.