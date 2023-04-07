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Факты / Україна

Игнат объяснил, от чего может зависеть успех контрнаступления ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: АрміяInform

Для успешного контрнаступления ВСУ необходимо завоевать преимущество в воздухе над российскими оккупантами.

Об этом во время брифинга заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации — это довольно сложный вопрос, мягко говоря, — сказал он.

По словам Игната, сейчас оккупанты продолжают атакующие действия на суше, атаки с воздуха в основном осуществляются с кораблей.

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Также войска РФ используют управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение.

— Мы ведем противовоздушный бой, поражаем средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются к нашим границам. Поэтому говорить, что сейчас уже должно состояться контрнаступление, без того, чтобы действительно усилить наше господство в воздухе, наше преимущество, вряд ли возможно, — добавил спикер.

Игнат отметил, что вскоре украинские силы усилят системы ПВО Patriot и Samp-T.

В то же время хотелось бы как можно более быстрого решения о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь идет, в частности, об истребителях F-16.

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