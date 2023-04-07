Ігнат пояснив, від чого може залежати успіх контрнаступу ЗСУ

Квітень, 07 в 13:18

Для успішного контрнаступу ЗСУ необхідно завоювати перевагу у повітрі над російськими окупантами.

Про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – це доволі складне питання, м’яко кажучи, – сказав він.

За словами Ігната, наразі окупанти продовжують атакувальні дії на суходолі, атаки з повітря здебільшого здійснюються з кораблів.

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Також війська РФ використовують керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння.

– Ми ведемо протиповітряний бій, вражаємо засоби ураження, а інколи і ворожу авіацію, коли вони наближаються до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутись контрнаступ, без того, щоб дійсно посилити наше панування в повітрі, нашу перевагу, навряд чи можливо, – додав речник.

Ігнат заначив, що незабаром українські сили посилять системи ППО Patriot і Samp-T.

Водночас хотілося б якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Йдеться, зокрема, про винищувачі F-16.