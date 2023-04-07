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Факты / Світ

Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с Россией — Белый дом

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вправе самостоятельно решать, готов ли он вести переговоры с РФ.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

– Только президент Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины, – сказал Джон Кирби.

Соответствующее заявление Кирби сделал в ответ на сообщение СМИ о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

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Источник: Укринформ
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