Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з Росією – Білий дім

Квітень, 07 в 7:54

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що президент України Володимир Зеленський має право самостійно вирішувати, чи готовий він вести переговори з РФ.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Тільки президент Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України, – сказав Джон Кірбі.

Відповідну заяву Кірбі зробив у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.