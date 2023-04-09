Апрель, 09 в 15:26

Днем 9 апреля в районе временно оккупированного города Токмак Запорожской области прозвучало шесть громких взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— 6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша верба кацапов бьет, — написал он в Telegram.

Больше подробностей Федоров не сообщил.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.