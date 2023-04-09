Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В районе Токмака Запорожской области прогремело шесть взрывов — Федоров

Валентина Чорна, редактор ленты
В районе Токмака Запорожской области прогремело шесть взрывов — Федоров
Фото: Pixabay

Днем 9 апреля в районе временно оккупированного города Токмак Запорожской области прозвучало шесть громких взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— 6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша верба кацапов бьет, — написал он в Telegram.

Больше подробностей Федоров не сообщил.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Читайте
В Мелитополе участились взрывы, среди оккупантов и коллаборантов нарастает паника — Федоров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка