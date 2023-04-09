В районе Токмака Запорожской области прогремело шесть взрывов — Федоров
Фото: Pixabay
Днем 9 апреля в районе временно оккупированного города Токмак Запорожской области прозвучало шесть громких взрывов.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
— 6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша верба кацапов бьет, — написал он в Telegram.
Больше подробностей Федоров не сообщил.
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