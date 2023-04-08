Российские паспорта у священников УПЦ МП и обстрел оккупантами Херсонщины: 409-е сутки войны (онлайн)
Журналисты нашли российские паспорта у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священников;
В Швеции арестовали бывшего командира ЧВК Вагнера Андрея Медведева;
Украина предлагала России обменять пленных мусульман до Рамадана, но получила отказ, сообщили в Офисе президента;
Найден застреленным руководитель пограничной заставы на Волыни;
Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС и вывезли в неизвестном направлении;
Под обстрел россиян на Херсонщине попали два медика скорой.
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