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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Российские паспорта у священников УПЦ МП и обстрел оккупантами Херсонщины: 409-е сутки войны (онлайн)

Российские паспорта у священников УПЦ МП и обстрел оккупантами Херсонщины: 409-е сутки войны (онлайн)

Журналисты нашли российские паспорта у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священников;

В Швеции арестовали бывшего командира ЧВК Вагнера Андрея Медведева;

Украина предлагала России обменять пленных мусульман до Рамадана, но получила отказ, сообщили в Офисе президента;

Найден застреленным руководитель пограничной заставы на Волыни;

Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС и вывезли в неизвестном направлении;

Под обстрел россиян на Херсонщине попали два медика скорой.

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