В Мелитополе участились взрывы, среди оккупантов и коллаборантов нарастает паника — Федоров

За две недели на временно оккупированных территориях Запорожской области уничтожено более 15 расположений оккупантов, в том числе семь — в Мелитополе. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, комментируя ведущему ICTV Вадиму Карпьяку увеличение взрывов в городе.

— Чаще всего враг не смог уследить за техникой безопасности на аэродроме в Мелитополе, куда он в течение трех дней свозил военное оборудование и боеприпасы. Такая же ситуация и на территории депо, где было несколько взрывов за две недели, — уточнил он.

По его словам, сразу после этих взрывов коллаборанты начали выходить на связь с украинскими силовыми структурами и местными властями, чтобы рассказать, кто непосредственно руководит тепловозами и электровозами, которые завозят военную технику и боеприпасы, поэтому теперь это сообщение почти закрыто.

— То есть коллаборанты также в панике, они боятся. Я уверен, что враг и дальше не сможет следить за своей техникой. Кроме того, за две недели девять коллаборантов только из Мелитопольского района получили заочные подозрения от СБУ, — добавил Федоров.

Он напомнил о взрывах автомобилей предателей, поэтому часть из них находятся на лечении в Крыму или же просто сбежали на временно оккупированный полуостров.

— К тому же сами враги начали их заменять. За этот период россияне сменили четырех гауляйтеров в Акимовке, Кирилловке, Приазовском и Константиновке на своих…Мы видим, как нарастает паника. По меньшей мере в трех населенных пунктах вокруг Мелитополя проводились совещания по подготовке к эвакуации. И это касается также Васильевки, Токмака и Молочанска, — подытожил мэр Мелитополя.

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