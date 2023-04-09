Квітень, 09 в 15:26

Вдень 9 квітня в районі тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунало шість гучних вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– 6 гучних вибухів в районі тимчасово окупованого Токмака. Наша верба кацапів б’є, – написав він у Telegram.

Більше подробиць Федоров не повідомив.

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