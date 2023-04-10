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Факты / Україна

Депортированных украинских детей бьют за отказ петь гимн РФ — Герасимчук

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Депортированных украинских детей бьют за отказ петь гимн РФ — Герасимчук
Фото: Pexels

Украинские дети, депортированные в РФ, вернулись в родную страну и рассказали о насилии и издевательствах в России.

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона.

Дети утверждают, что были избиты и подвергались другим формам насилия, причиной которых был отказ исполнять российский гимн и упоминание о своей украинской национальности. Возвращающиеся дети также рассказывают об ужасных условиях содержания.

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Герасимчук отметила, что в РФ идет тотальная русификация украинских детей, а также настраивание детей против их родителей, убеждения, что родные отказались от них, и им не следует возвращаться в Украину.

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