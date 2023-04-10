Депортированных украинских детей бьют за отказ петь гимн РФ — Герасимчук
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Украинские дети, депортированные в РФ, вернулись в родную страну и рассказали о насилии и издевательствах в России.
Об этом сообщила советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире телемарафона.
Дети утверждают, что были избиты и подвергались другим формам насилия, причиной которых был отказ исполнять российский гимн и упоминание о своей украинской национальности. Возвращающиеся дети также рассказывают об ужасных условиях содержания.
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Герасимчук отметила, что в РФ идет тотальная русификация украинских детей, а также настраивание детей против их родителей, убеждения, что родные отказались от них, и им не следует возвращаться в Украину.