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Факти / Україна

Депортованих українських дітей б’ють за відмову співати гімн РФ – Герасимчук

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Депортованих українських дітей б’ють за відмову співати гімн РФ – Герасимчук
Фото: Pexels

Українські діти, яких депортували до РФ, повернулись до рідної країни та розповіли про насильство та знущання в Росії.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону.

Діти стверджують, що були побиті та зазнавали інших форм насильства, причинами якого була відмова виконувати російський гімн та згадування про свою українську національність. Діти, що повертаються, також розповідають про жахливі умови утримання.

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Герасимчук зазначила, що в РФ триває тотальна русифікація українських дітей, а також налаштовування дітей проти їхніх батьків, переконування, що рідні відмовилися від них, і їм не варто повертатися в Україну.

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