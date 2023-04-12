Информация совсем не является секретной: Данилов об утечке данных США
Часть информации в документах США, утечка которых произошла недавно, “совсем не секретная”.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
– Это можно найти в общедоступных источниках, – сказал он.
По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша.
– Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и в каком направлении – эта информация абсолютно секретна. Что касается другой части информации — если она действительно была секретной — агентства США и Соединенного Королевства будут точно знать, откуда она поступила. И почему это сплыло именно в это время, – добавил Данилов.
Он отметил, что “разведывательным органам нужно быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах”.
Ранее Данилов опроверг сообщение о том, что утечка секретных документов может повлиять на проведение наступления.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай