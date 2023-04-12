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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Информация совсем не является секретной: Данилов об утечке данных США

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Часть информации в документах США, утечка которых произошла недавно, “совсем не секретная”.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Это можно найти в общедоступных источниках, – сказал он.

По словам Данилова, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша.

– Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и в каком направлении – эта информация абсолютно секретна. Что касается другой части информации — если она действительно была секретной — агентства США и Соединенного Королевства будут точно знать, откуда она поступила. И почему это сплыло именно в это время, – добавил Данилов.

Он отметил, что “разведывательным органам нужно быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах”.

Ранее Данилов опроверг сообщение о том, что утечка секретных документов может повлиять на проведение наступления.

Источник: CNN
Война в Украине, Алексей Данилов, США
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