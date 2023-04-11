Решение о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины будет принято в последний момент. У Генерального штаба ВСУ есть ряд вариантов его проведения.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он прокомментировал так называемую утечку американских секретных документов, которые, среди прочего, касаются войны в Украине и подготовки к контрнаступлению ВСУ. Данилов опроверг сообщение о том, что обнародование документов может повлиять на проведение наступления.

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Секретарь СНБО отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его штаб будут принимать решение о начале запланированного контрнаступления “в последний момент”.

– Если кто-то думает, что у нас есть один вариант, то это не соответствует действительности. Даже три варианта – это мало, – заявил он.

Данилов также отреагировал на публикацию телеканала CNN , который со ссылкой на источник, приближенный к президенту Владимиру Зеленскому, утверждал, что Украина якобы изменила некоторые военные планы из-за “утечки” документов.

Секретарь СНБО выразил сомнения в достоверности этой информации. Он объяснил, что о планах Украины знает “крайне ограниченное” количество людей.

– Я не знаю, с кем общался CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, осведомленных о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что контактирующий с CNN информатор имеет к этому какое-то отношение, — пояснил Данилов.

Он добавил, что Украина находится в постоянном контакте с ключевыми союзниками, такими, как США, Великобритания, Германия и Польша. Но информация о военных планах строго засекречена.

– Данные для проведения тех или иных операций, численность задействованных подразделений и на каком направлении – эта информация абсолютно секретна. Если кто-то думает, что она у них есть, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять, – сообщил секретарь СНБО.

По словам Данилова, часть информации в обнародованных документах не секретна. Ее можно найти в открытых источниках.

– Что касается другой части информации: если она действительно была засекречена, агентства в США и Великобритании точно будут знать, откуда она взялась и почему появилась именно сейчас… Спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах, — подытожил он.

6 апреля издание The New York Times обратило внимание на появление в сети якобы засекреченных военных документов США , в которых описываются планы союзников по НАТО относительно вооружения для ВСУ перед контрнаступлением.

Впоследствии издание сообщило об обнаружении новой партии документов , которые якобы описывают принципы нацбезопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Министерство юстиции США уже начало расследование якобы утечки секретных документов. Проверка продолжается.

Источник: Tagesschau

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