Казнь плененного россиянами: реакция Украины, мира и для чего это нужно РФ

Вечером 11 апреля в сети начало распространяться видео казни якобы украинского военного. Подробности, реакция Украины и мирового сообщества — читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Что произошло

На видео казни, которое продолжается полторы минуты, можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в нашем государстве) обезглавливают живого человека. При этом мужчина одет в форму с украинскими знаками распознавания.

Лица людей на видео закрыты масками. Российский военный, ведущий переговоры по рации, отдает указание другому, чтобы тот “активнее” отрезал голову человеку, и говорит “ты что, никогда головы не резал?”

На записи видно, как два человека показывают на камеру бронежилет-разгрузку с украинскими отличиями. На форме человека, которого казнят, видна желтая лента (ее, как правило, в российско-украинской войне используют ВСУ).

На видео можно увидеть ярко-зеленую траву и листья, что может свидетельствовать о том, что видео могло быть записано некоторое время назад.

Факты ICTV не могут подтвердить подлинность ролика и не публикуют на него ссылок.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 12 апреля подчеркнул, что видео с казнью украинского военнопленного должен видеть мир, потому что это видео России, как она есть.

– Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать – как легко эти звери убивают. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче тысячи раз. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать, – отмечает глава государства.

Он добавил, что шокировавшие мир кадры являются свидетельством того, что Россия пытается сделать привычку уничтожать жизнь новой нормой.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в своих социальных сетях, что председательство России в Совбезе ООН является “абсурдом”, и призвал ее выгнать оттуда.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое видео с жестокой казнью украинского пленного подчеркивает необходимость исключить РФ из Совбеза ООН и организации в целом.

— Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления, – подчеркнул он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Єдиних новин заявил, что мир увидел очередную казнь украинских военных российскими оккупантами и должен отреагировать на это не только возмущением.

— Это факт, на который мир должен обратить внимание не только, скажем так, сочувствием или возмущением, но совместной работой по привлечению к ответственности всех виновных, — подчеркнул он.

Он добавил, что виновные в этой ситуации – не только исполнители. Потому что публикация этого видео – свидетельство того, что подобная геноцидная политика, подобная политика военных преступлений является государственной политикой России, поскольку пропаганда в РФ централизована.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что российские военные будут обязательно отвечать за свое преступление.

— С первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались, – сообщила она.

Кроме того, Маляр призвала остановить распространение видео казни, а также любых подобных видеокадров.

— Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его.

Следует отметить, что СБУ начала досудебное расследование военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

– Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание, – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Реакция омбудсмена

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился с письмами-призывами к верховному комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, генеральному секретарю ООН, Международному комитету Красного Креста сделать все возможное, чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций.

Кроме того, он требует, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека.

Зачем это России

Омбудсмен объяснил, зачем РФ обнародование казни военного. Он отметил, что это контент для внутренней аудитории, чтобы усилить антиукраинские нарративы в обществе.

— “Крещение кровью”. Вероятно, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры, – отметил Лубинец.

Кроме этого, это элемент запугивания своих военных, в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же. К тому же, это как компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца.

Со своей стороны Юсов отметил, что целью России является деморализация и сеяние паники в украинских Силах обороны.

— Цель такой политики, в частности, попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками, – сказал Юсов.

Реакция мирового сообщества

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что после таких фактов невозможно говорить о каком-либо диалоге с Россией или присутствии российских спортсменов на Олимпийских играх.

— И мы все еще говорим о необходимости диалога и совместных соревнований на Олимпийских играх? О чем вообще может быть речь? Эстония рядом с Украиной и продолжит поддерживать Украину. До ее победы, – написал он.

CNN также отреагировала на вопиющий случай казни военного и заявила, что такое видео не единственное.

Издание указывает, что на прошлой неделе в соцсетях появилось два видео, на которых видно, как предполагают, обезглавления украинских военных. Одно из них, возможно, было снято недавно, а другое — судя по количеству листьев на земле — выглядит так, будто было снято летом.

Отмечено, что видео было опубликовано в пророссийской группе 8 апреля. Его якобы сняли наемники ЧВК Вагнера вблизи Бахмута, где в течение месяцев продолжаются ожесточенные бои. Журналисты не смогли подтвердить, где сняли кадры.

Фото: скрин видео RT

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