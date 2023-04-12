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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Казнь украинского военного. СБУ начала расследование военного преступления

СБУ
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование военного преступления, где российские военные жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание, – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк

Напомним, вчера в сети появилось видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

На видео, которое длится полторы минуты, можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

Сейчас Факты ICTV не могут подтвердить подлинность ролика и не публикуют на него ссылок.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Смерть, Страта
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