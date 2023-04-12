Страта полоненого росіянами: реакція України, світу та для чого це потрібно РФ

Ввечері 11 квітня у мережі почало розповсюджуватися відео страти начебто українського військового. Подробиці, реакцію України та світової спільноти – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що сталося

На відео страти, ймовірно, українського військового, яке триває півтори хвилини, можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ у нашій державі) обезголовлюють живу людину. Водночас чоловік вдягнутий у форму з українськими знаками розпізнавання.

Обличчя людей на відео закриті масками. Російський військовий, який веде переговори по рації, віддає вказівки іншому, щоб той “активніше” відрізав голову людині, додаючи: “ти що, ніколи голови не різав?”.

На записі видно, як двоє людей показують на камеру бронежилет-розвантаження з українськими розпізнавальними знаками. На формі людини, яку страчують, видно жовту стрічку (саме її використовують ЗСУ).

На відео можна побачити яскраво-зелену траву та листя. Це може свідчити про те, що відео записали деякий час тому.

Наразі Факти ICTV не можуть підтвердити справжність ролика і не публікують на нього посилань.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 12 квітня наголосив, що відео зі стратою українського військовополоненого має бачити світ, бо це відео показує Росію, якою вона є.

– Є те, що нікому в світі неможливо ігнорувати – як легко ці звірі вбивають. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі тисячі разів. Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти, – зауважує глава держави.

Він додав, що кадри, які шокували світ, є свідченням того, що Росія намагається зробити звичку знищувати життя новою нормою.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у своїх соціальних мережах, що головування Росії у Раді безпеки ООН є “абсурдом”, і закликав її вигнати звідти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове відео з жорстокою стратою українського полоненого підкреслює необхідність виключити РФ з Ради безпеки ООН та організації загалом.

– Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини, – наголосив він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Єдиних новин заявив, що світ побачив чергову страту українських військових російськими окупантами та має відреагувати на це не лише висловленням обурення.

– Це факт, на який світ має звернути увагу не лише, скажімо так, співчуттям чи обуренням, але спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних, – наголосив він.

Він додав, що винні у цій ситуації – не лише виконавці. Тому що публікація цього відео – свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою Росії, оскільки пропаганда в РФ централізована.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала, що російські військові обов’язково відповідатимуть за свій злочин.

– Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами якраз цим займались, – повідомила вона.

Крім того, Маляр закликала зупинити поширення відео страти, а також будь-яких подібних відеокадрів.

– Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Варто зазначити, що СБУ розпочала досудове розслідування воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

– Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, – підкреслив голова СБУ Василь Малюк.

Реакція омбудсмена

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звернувся з листами-закликами до верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста зробити все можливе, аби цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій.

Крім того, він вимагає, щоб негідна поведінка щодо військовополоненого була окремо розглянута на майданчику Комітету ООН з прав людини.

Навіщо це Росії

Омбудсмен пояснив, навіщо РФ оприлюднення страти військового. Він зауважив, що це контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи.

– “Хрещення кров’ю”. Ймовірно, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії й знімали все на камери, – зазначив Лубінець.

Окрім цього, це є елементом залякування своїх військових, насамперед, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними будуть вчиняти так само. До того ж це як компромат, що шляху назад уже немає і вести цю загарбницьку війну доведеться до кінця.

Зі свого боку Юсов зауважив, що метою Росії є деморалізація і сіяння паніки в українських Силах оборони.

– Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. Також метою таких публічних звірств є, зокрема, залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись у полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими, – сказав Юсов.

Реакція світової спільноти

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що після таких фактів неможливо говорити про якийсь діалог з Росією чи присутність російських спортсменів на Олімпійських іграх.

– І ми все ще говоримо про якусь потребу діалогу та спільних змагань на Олімпійських іграх? Про що взагалі може йтися? Естонія поруч з Україною і продовжить підтримувати Україну. До її перемоги, – написав він.

CNN також відреагувала на кричущий випадок страти військового та заявила, що таке відео не єдине.

Видання вказує, що минулого тижня в соцмережах з’явились два відео, на яких видно, як припускають, обезголовлення українських військових. Одне з них, можливо, було зняте нещодавно, а інше — судячи з кількості листя на землі — виглядає так, ніби було зняте влітку.

Зазначено, що відео опублікували у проросійській групі 8 квітня. Його нібито зняли найманці ПВК Вагнера поблизу Бахмута, де протягом місяців тривають запеклі бої. Журналісти не змогли підтвердити, де саме зняли кадри.

Фото: ГУР

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